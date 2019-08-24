Онищенко перечислил основные причины ожирения россиян

Онищенко перечислил основные причины ожирения россиян
Геннадий Онищенко рассказал о причинах ожирения. Фото: Мойка78

Он считает, что проблема возникает только при комплексе проблем.

Об этом стало известно сегодня, 24 августа. Обо всем рассказал депутат Госдумы и бывший главный врач России Геннадий Онищенко, передает телеканал РЕН ТВ. Он считает, что есть три причины, по которым россияне толстеют. Во-первых, многие употребляют слишком много углеводов, во-вторых, ведут малоподвижный образ жизни, а в-третьих, – у них отсутствует режим питания. В комплексе эти причины приводят к ожирению.

Чаще всего от него страдают люди среднего возраста, а также молодежь. Во всем виноват в том числе фасфуд – россияне часто перекусывают и не замечают, как набирают лишний вес.

Напоминаем, что в Минздраве уже рассказывали о том, как вырос показатель заболеваемости ожирением. Если шесть лет назад диагноз ставили 1,4 миллионам человек, то в прошлом году – двум миллионам.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что американские ученые пересмотрели термин «ожирение».

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