Оксимирон объявил о своем уходе из Booking Machine

Рэпер не только перестанет быть CEO букинг-агенства, но также теперь становится независимым артистом.

Об этом стало известно 24 августа. О своем решении Оксимирон объявил во время фестиваля, на котором выступали все рэперы, подписанные на Booking Machine. Он заявил, что любит и уважает лейбл, но принял решение уйти. Оксимирон напомнил, как много вложил в развитие букинг-агенства за последние семь лет, но «все сложилось так, что именно сегодня пути расходятся».

«Более того, после данного выступления я перестаю быть CEO Booking Machine и также перестаю быть артистом Booking Machine»,

— заявил артист.

Мирон также добавил, что не будет выступать на следующем фестивале, а ведь рэпер не часто баловал своих слушателей концертами. Также он подчеркнул, что, возможно, некоторые последние треки поклонники больше не услышат.

Напоминаем, что Мирон занял должность в букинг-агенстве три года назад, он занимался менеджментом артистов. Многие считали, что из-за этого он забросил собственное творчество.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что совместный концерт Оксимирона, Noize MC и Басты соберет более 6 миллионов рублей.