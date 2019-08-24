Оксимирон объявил о своем уходе из Booking Machine

Оксимирон объявил о своем уходе из Booking Machine
Рэпер работал на букинг-агенство 7 лет. Фото: https://www.instagram.com/norimyxxxo/

Рэпер не только перестанет быть CEO букинг-агенства, но также теперь становится независимым артистом.

Об этом стало известно 24 августа. О своем решении Оксимирон объявил во время фестиваля, на котором выступали все рэперы, подписанные на Booking Machine. Он заявил, что любит и уважает лейбл, но принял решение уйти. Оксимирон напомнил, как много вложил в развитие букинг-агенства за последние семь лет, но «все сложилось так, что именно сегодня пути расходятся».

«Более того, после данного выступления я перестаю быть CEO Booking Machine и также перестаю быть артистом Booking Machine»,

— заявил артист.

Мирон также добавил, что не будет выступать на следующем фестивале, а ведь рэпер не часто баловал своих слушателей концертами. Также он подчеркнул, что, возможно, некоторые последние треки поклонники больше не услышат.

Напоминаем, что Мирон занял должность в букинг-агенстве три года назад, он занимался менеджментом артистов. Многие считали, что из-за этого он забросил собственное творчество.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что совместный концерт Оксимирона, Noize MC и Басты соберет более 6 миллионов рублей.

оксимирон рэпер
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Выборгском районе в ДТП погиб автомобилист
Оксимирон объявил о своем уходе из Booking Machine
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Эксперты: электронные сигареты могут быть смертельно опасны
Кадыров мечтает о маленькой мечети в свою честь
Боксер Ковалев посвятил победу Дадашеву
Лолита поспорила с подписчицей, которая жаловалась на нищий народ
Онищенко перечислил основные причины ожирения россиян