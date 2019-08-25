В Пушкинском районе в пьяном виде наехали на полицейского

Инцидент произошёл в субботу 24 августа около 6:00 утра в районе дома 9 по улице Первомайской.

По версии следствия, в ходе проверки документов у 21-летнего неработающего гражданина, находящегося за рулём автомобиля «Хендай Солярис» в нетрезвом виде, тот попытался скрыться, путём совершения наезда на водителя. Медицинская помощь сотруднику не потребовалась.

После передачи информации о нарушителе по радиосети, нарушитель был задержан у дома №6 по улице Школьной (посёлок Шушары). Составлено два административных протокола. Вопрос о возбуждении дела по факту наезда на сотрудника полиции будет решать особо, рассказали в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Нарушитель отпущен под обязательство об явке.