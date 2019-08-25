В Подмосковье на ребенка упала металлическая дверь

Пострадавшего доставила в Москву на борту вертолета авиамедицинская бригада.

Сегодня днем 25 августа в деревне Юрлово Солнечногорского района Подмосковья в торговом центра «Идеальный дом» на ребенка упал выставочный образец металлической двери, сообщил РИА Новости со ссылкой на департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

После случившегося пострадавший был направлен в больницу города Зеленоград, но медики, находившиеся там не смогли оказать необходимую специализированную помощь. По этой причине потребовалось транспортировать ребенка в Москву.

За пострадавшим вылетел специальный вертолет с авиамедицинской бригадой на борту, она следила за его состояние на протяжении всего полета.

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