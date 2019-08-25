В Белом доме не ждут ответных китайских санкций

Белый дом не ожидает ответа Китая на новые санкции. Фото: Pixabay

Белый дом не ожидает ответа Китая на новые санкции. Фото: Pixabay

Глава экономического совета Белого дома отметил, что экономические переговоры между США и Китаем продолжаются.

Власти США не ожидают от Китая каких-либо ответных мер на вводимые Трампом с 1 октября санкции. Осенью пошлины на ввозимые в Соединенные Штаты товары из Китая заметно вырастут, но Вашингтон убежден, что ответных мер не последует.

Такое мнение выразил глава экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу. По мнению политика данные санкции итак были ответным шагом на действия Китая, поэтому новые меры навряд ли последуют.

Кроме того экономит подчеркнул, что переговоры между странами продолжаются, а также США все еще намерены осенью принимать китайскую делегацию.

Напомним, что о решении повысить налоги на ввоз китайских товаров заявил Дональд Трамп в пятницу 23 августа.

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