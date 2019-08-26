Психолог рассказала, как сделать возвращение в школу менее стрессовым для ребенка

Не всегда начало учебы вызывает негативные эмоции. Фото: pixabay.com

Не всегда начало учебы вызывает негативные эмоции. Фото: pixabay.com

После летних каникул ребенку нелегко включиться в учебу. Возвращение в стены общеобразовательного учреждения после продолжительного отдыха может вызвать у школьника стресс.

Доктор психологических наук и научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Елена Дозорцева рассказала, как сделать адаптационный период к школе более спокойным.

Чтобы ребенок оперативно и безболезненно вошел в новый режим, необходимо с ним поговорить. Возможно у школьника имеются какие-то страхи или неуверенность, которые можно развеять.

Детей постарше, пишет ТАСС, которых накрывают не страхи, а нежелание учиться, стоит замотивировать на обучение, рассказать о перспективах.

Однако не всегда начало учебы вызывает негативные эмоции. Некоторые дети успевают соскучиться по друзьям, любимым предметам и с радостью возвращаются.

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