В Ленинградской области открылась школа для бизнес-леди

Более 150 женщин-предпринимателей примут участие в программе «Женский бизнес» от федерального проекта «Деловая среда».
Среди женщин-предпринимателей в обучающей бизнес-программе «Хочу, могу, делаю!» не только уже работающие бизнесвумен, но и молодые мамы, а также женщины, находящиеся в поиске работы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.
В течение месяца представительницы женского пола посетят курс лекций и вебинаров от ведущих специалистов в сфере продаж, а также состоявшихся предпринимателей. Окончание курса отметят бизнес-девичником 19 сентября.
Программа «Женский бизнес» от федерального проекта «Деловая среда» проводится впервые под флагом национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти станут доступны электронные образовательные программы.