В Ленинградской области открылась школа для бизнес-леди

В течение месяца представительницы женского пола посетят курс лекций и вебинаров от ведущих специалистов в сфере продаж. Фото: pixabay

В течение месяца представительницы женского пола посетят курс лекций и вебинаров от ведущих специалистов в сфере продаж. Фото: pixabay

Более 150 женщин-предпринимателей примут участие в программе «Женский бизнес» от федерального проекта «Деловая среда».

Среди женщин-предпринимателей в обучающей бизнес-программе «Хочу, могу, делаю!» не только уже работающие бизнесвумен, но и молодые мамы, а также женщины, находящиеся в поиске работы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

В течение месяца представительницы женского пола посетят курс лекций и вебинаров от ведущих специалистов в сфере продаж, а также состоявшихся предпринимателей. Окончание курса отметят бизнес-девичником 19 сентября.

Программа «Женский бизнес» от федерального проекта «Деловая среда» проводится впервые под флагом национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти станут доступны электронные образовательные программы.