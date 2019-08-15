В Ленобласти станут доступны электронные образовательные программы

Жители Ленинградской области с ноября смогут пользоваться образовательными электронными сервисами не выходя из дома. Станет возможна запись школьников на дополнительные занятия, а также прохождение профориентации.

Образовательные программы будут работать в рамках гос. информационной системы «Современное образование Ленинградской области».

Согласно информации сайта правительства Ленобласти, уже в ноябре 2019 года гражданам станут доступны в сети образовательные программы на выбор, запись школьников в дополнительные организации, консультирование от сотрудников сферы образования и другое.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что банки России снова выдают кредиты на образование. С начала августа настоящего года программа вошла в действие. Два года назад она была приостановлена.