В Ленобласти станут доступны электронные образовательные программы

В Ленобласти станут доступны электронные образовательные программы
Нововведение станет доступно с ноября 2019 года. Фото: pixabay.com

Жители Ленинградской области с ноября смогут пользоваться образовательными электронными сервисами не выходя из дома. Станет возможна запись школьников на дополнительные занятия, а также прохождение профориентации.

Образовательные программы будут работать в рамках гос. информационной системы «Современное образование Ленинградской области».

Согласно информации сайта правительства Ленобласти, уже в ноябре 2019 года гражданам станут доступны в сети образовательные программы на выбор, запись школьников в дополнительные организации, консультирование от сотрудников сферы образования и другое.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что банки России снова выдают кредиты на образование. С начала августа настоящего года программа вошла в действие. Два года назад она была приостановлена.

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В Ленобласти станут доступны электронные образовательные программы
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