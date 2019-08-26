Grow Food вкладывается в первый завод в Колпино

Компания выполняет около 120 тысяч доставок в месяц. Фото: pixabay.com

Компания выполняет около 120 тысяч доставок в месяц. Фото: pixabay.com

Компания предлагает наборы продуктов и пока лидирует на этом рынке.

Сервис доставки наборов продуктов Grow Food вложил 200 млн рублей в завод в Колпино. Это первое предприятие крупнейшего по обороту сервиса в этой нише.

Площадь завода составит 2,2 тысячи м2, сообщает газета “Коммерсантъ”. Предполагается, что предприятию потребуется около 270 человек персонала. Завод будет производить по 12 т продукции в сутки, то есть свыше 1 млн порций в месяц.

Компания выполняет около 120 тысяч доставок в месяц, средний чек составляет 1,2-1,4 тысячи рублей. Рынок продуктовых наборов должен показывать рост в 50% в год, главным конкурентом Grow Food, вероятно, станет Яндекс.Шеф. Петербург и Ленобласть составляют лишь 18% от общего рынка, поэтому Grow Food намерено инвестировать как минимум в 2 раза больше в предприятие в Московской области — именно этот регион держит три четверти рынка.

Grow Food предлагает готовую якобы “сбалансированную” еду с доставкой на дом — сервис рассчитывает число калорий в каждой порции и нацелен на людей, ведущий спортивный и здоровый образ жизни. Средний клиент делает около 30 заказов в год, по данным газеты.

Ранее GazetaSPb сообщила, что готовая еда в магазинах становится популярнее.