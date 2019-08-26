За неделю экологи выписали штрафов на 1 млн в Петербурге

За неделю экологи выписали штрафов на 1 млн в Петербурге
Нарушителя выплатят более 1 млн рублей. Фото: Pixabay

В период с 19 по 25 августа было обнаружено около 150 нарушений.

Об этом стало известно сегодня, 26 августа. Обо всем сообщает петербургский комитет по природопользованию после проверки по соблюдению экологического законодательства. За последнюю неделю в городе выявили 146 нарушений, о которых сообщали в том числе неравнодушные петербуржцы.

Специалистам в общей сложности пришлось 20 раз выезжать на места, чтобы предотвратить аварийные ситуации. Им удалось собрать и ликвидировать 1,7 килограммов ртутьсодержащих отходов, 100 лампочек, 96 кубометров отходов, выловленные из водоемов. Эксперты также очистили Смоленку после разливов нефти и проверили Лопухинский пруд и реку Красненькую.

За семь дней в Петербурге и Ленинградской области составили 29 протоколов – нарушителям предстоит выплатить более одного миллиона рублей.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что экологи раскритиковали принца Гарри за двуличие.

нарушения экологи
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пьяный петербуржец порезал братьев на улице Новостроек
В Ленобласти началась посевная
В Колпино хотят построить спортивный комплекс
Губернатор поздравил народ с 1 сентября. Немного раньше, чем нужно
Путин расстроен из-за медленного роста доходов россиян
Петербуржца оштрафовали за поддельную виагру
Троллейбус протащил иномарку на пр. Испытателей
После драки фанатов «Зенита» с ОМОН назначили три штрафа