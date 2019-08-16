Экологи раскритиковали принца Гарри за двуличие

Экологи раскритиковали принца Гарри за двуличие
Пара отправилась на отдых и получила массу неодобрения. Фото: https://www.instagram.com/sussexroyal/

Активистам не понравилось, что он и его супруга летают на самолете бизнес-класса, который вредит окружающей среде больше, чем любой другой.

Об этом стало известно 16 августа. Обо всем сообщила газета The Sun. принц Гарри и его супруга Меган Маркл полетели на Ибицу самолетом бизнес-класса Gulfstream 550. Экологи отметили, что такой лайнер выбрасывает огромное количество углекислого газа, в отличие от Airbus A319.

Активисты убеждены, что пара могла поехать на поезде, а потом пересесть на корабль и тем самым «подать изумительные пример». Также принцу Гарри припомнили все речи о необходимости защищать природу. Он заявлял о важности каждого шага и поступка, а сам, получается, не готов отказаться от собственного комфорта.

«Увеличение количества рейсов во многом связано с тем, что обеспеченные люди стали летать больше»,

— сказал профессор по экологии Университетского колледжа Лондона Пол Икинс.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что принц Гарри рассказал, сколько детей заведет с Меган Маркл. Принц Гарри намерен ограничиться двумя детьми в интересах окружающей среды. Герцог Сассекский заявил, что рождение сына серьезно изменило его взгляды на отцовство.

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