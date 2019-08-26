К аэропорту Пулково добавят деловой центр

Участку в 28 тысяч м2 ищут новое применение — сейчас там стоят склады, которые не будут нужны.

Проект планировки территории у Пулково решили изменить. Аэропорту Санкт-Петербурга добавят деловой центр.

Сейчас на участке в 28,6 тысяч м2 между улицами Мацкевича, Пилотов и Домодедовской (четвертой пока не дали имени) стоят склады, которые в будущем не пригодятся, сообщили на заседании в Смольном 26 августа. АО “Аэропорт Пулково” предлагает поставить на участке гараж, трансформаторную станцию и некий объект для управления. Его максимальная высота (все-таки там самолеты летают) составит 18 метров, то есть около 6-9 этажей. Не исключено, что в здании расположится биржа.

Сейчас аэропорт Пулково и станцию метро “Московская” связывают автобусы маршрута 39. При этом власти Санкт-Петербурга ищут дополнительные способы связи аэропорта и города: рассматриваются варианты скоростного трамвая и железнодорожной ветки. Пассажиропоток аэропорта неуклонно растет: за 6 месяцев 2019 года он обслужил 8,767 млн человек.

Ранее GazetaSPb сообщила, что нарушителей правил парковки в “Пулково” не пустят к терминалу.