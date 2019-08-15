Нарушителей правил парковки в Пулково не пустят к терминалу

Нарушителей правил парковки в Пулково не пустят к терминалу
Чаще всего зона ожидания переполнена автомобилями такси. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Компания «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС), управляющая аэропортом Северной столицы, ввела систему ограничения на въезд автомобилей на территорию «Пулково». Нововведение распространяется на машины с нечитаемыми или скрытыми номерами.

Как сообщили в ВВС, система вошла в действие сегодня, 15 августа. Инициатива разработана для борьбы с нарушителями правил нахождения в Пулково. Чаще всего зона ожидания переполнена автомобилями такси, водители которых скрывают номера.

Таксисты также позволяют себе парковку на обеих сторонах проезжей части, игнорируя ограничения по времени пребывания у терминала. Из-за таких действий образуются заторы и ДТП в моменты, когда на территории много других участников движения.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что ливень в Санкт-Петербурге затопил аэропорт. Также были затоплены парковки и торговые комплексы.

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Нарушителей правил парковки в Пулково не пустят к терминалу
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