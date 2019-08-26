Съезд с КАД на ЗСД перекроют на ночь

Там планируют установить металлические опоры над проезжей частью.

Об этом стало известно сегодня, 26 августа. Обо всем сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Ограничения будут действовать с часу ночи до пяти часов утра 30 августа – планируют перекрыть съезд с внешнего кольца КАД на ЗСД в направлении поселка Белоостров. При этом отмечается, что съезд на Левашовское шоссе будет функционировать как обычно.

Движение прекратят на ночь, так как на участке дороги будут устанавливать металлические опоры – работы проведут в рамках строительства транспортной развязки на пересечении ЗСД и Нового шоссе.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в массовом ДТП на ЗСД пострадали два человека. В аварии виноват 47-летний водитель «Вольво», который въехал в «Фольксваген». В результате с места происшествия увезли двоих человек – один находится в тяжелом состоянии, а другой – неизвестно.