Первый канал рассказал о наставниках нового сезона «Голос»

Шнуров снова стал наставником. Фото: со страницы Сергея Шнурова в Instagram

Шнуров снова стал наставником. Фото: со страницы Сергея Шнурова в Instagram

В роли жюри выступят как знакомые лица, так и те, кто займут кресло впервые.

Об этом стало известно сегодня, 26 августа. Обо всем сообщает дирекция общественных связей Первого канала. Наставниками нового сезона «Голоса», который начнут показывать осенью, стали лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, певица Полина Гагарина, Константин Меландзе и Валерий Сюткин, который раньше не принимал участие в съемках программы. Он известен тем, что является автором текстов песен для рок-н-ролл группы «Браво».

Напоминаем, что в «Голосе» удачу испытают участники не только из России, но также из других стран – Белоруссии, Нидерландов, Эстонии и других.

Сергей Шнуров не первый раз стал членом жюри – он до этого говорил, что распускает «Ленинград» и ищет для себя занятие. Наставничество в шоу он рассматривал как один из вариантов.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Валерия получила травму во время съемок шоу «Голос 60+». Певица повредила ногу, сидя в кресле жюри. Как именно все случилось – непонятно.