Стрелковый клуб в Колпино вернули в свои границы

Стрелки замусорили прилежащую территорию использованными мишенями и гильзами.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом приехали в Колпинский район Санкт-Петербурга и вернули стрелковый клуб на Вознесенском шоссе в его границы. Владельцы клуба расставляли мишени за пределами территории.

Клуб “Севернянин” снимает участок на Вознесенском шоссе, но поставил информационные стенды, мишени и комплекс оборудования за своими пределами без всяких на то прав, сообщили GazetaSPb в ККИ Петербурга 26 августа. Кроме этого, территорию засыпали гильзами и использованными мишенями — власти заставят владельцев клуба убрать за собой. Оказалось, что правоохранительные органы Петербурга уже работают с клубом по протоколу о незаконной продаже товаров, запрещенных к свободной реализации.

Поскольку пользователь не отреагировал на требования перестать вылезать за границы участка, то власти Петербурга приехали и лично освободили участки, которые клуб незаконно занял.

Ранее GazetaSPb сообщила, что на Хасанской прикрыли магазин с алкоголем.