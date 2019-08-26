Присутствие любимого или любимой помогает терпеть боль

Чем сильнее связь между людьми, тем сильнее эффект. Фото: pixabay.com

Чем сильнее связь между людьми, тем сильнее эффект. Фото: pixabay.com

Романтическому партнеру даже необязательно касаться или разговаривать со страдающим.

Присутствие романтического партнера помогает человеку терпеть боль. Впрочем, уровень эффекта зависит от силы связи между двумя людьми.

Ученые из Австрии провели испытания на 48 парах: волонтеры оценивали боль в присутствии близкого человека и без него. Результаты исследования появились в журнале Scandinavian Journal of Pain (Скандинавский Журнал Боли!). Восприимчивость к боли замеряли алгометром, кроме этого участники заполнили опрос на уровень эмпатии.

Влияние слов и прикосновений на ощущение боли уже доказано — например, поэтому отец так часто находится вместе с матерью при родах ребенка. Исследование показало, что эффект анальгетика от присутствия романтического партнера начинал работать даже без прикосновений и слов.

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