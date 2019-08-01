У миллениалов нет денег на отношения

В среднем у американца уходит до 60 долларов в месяц на отношения. Фото: pixabay.com

В среднем у американца уходит до 60 долларов в месяц на отношения. Фото: pixabay.com

Движение #MeToo отдалило мужчин от женщин.

Американские миллениалы прошли опрос на тему отношений. Выяснилось, что из 5 тысяч опрошенных треть считают, что финансово не могут позволить себе романы — для этого нужно накопить денег.

Четверть опрошенных заявили, что с удовольствием вступили в сексуальную связь с человекоподобным роботом, сообщает Match.com. Половина респондентов сочла бы подобное изменой, если бы на это решился их партнер.

Движение #MeToo (его запустили женщины, которые заявили что стали жертвами сексуального насилия) изменило отношение более половины опрошенных мужчин к женщинам — теперь они предпочитают вести себя сдержаннее и держать дистанцию. 59% опрошенных признали, что влюблялись в тех, в кого совершенно не ожидали влюбиться.

В среднем, по результатам параллельного опроса, у американцев уходит около $60 (3,8 тысяч рублей) на отношения (свидания, подарки) в месяц. Больше по-прежнему платят мужчины.

К миллениалам или поколению Y — относят людей от 1983 года рождения до 1994 г.р. (примерно). За ними следует поколение Z.

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