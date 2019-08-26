Трамп уверен, что Россия не будет проситься в G8

Президент США считает, что Владимир Путин для этого слишком гордый.

Об этом стало известно сегодня, 26 августа. Обо всем сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова президента Америки Дональда Трампа. Глава США поделился своим мнением во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Трамп считает, что, если бы Россию позвали вернуться в G8, Владимир Путин был бы не против. Но пока этого не происходит, он не готов просить об этом.

«Он — гордый человек, зачем ему просить?»

— задавался вопросом Трамп.

Глава Америки отметил, что ждет возвращения России в «большую восьмерку», назвав дискуссии на эту тему хорошей и ровной.

Напоминаем, что Трамп неоднократно выступал за то, чтобы Россия снова вошла в G8 – это нужно для обсуждения важных проблем.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России. Подчеркивается, что итальянский премьер-министр Джузеппе Конте согласился с американским президентом в этом вопросе, а премьер-министр Японии Синдзо Абэ встал на сторону нейтралитета.