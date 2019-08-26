Известный футуролог заявил, что киборги полностью заменят людей

По мнению Джеймса Лавока, киборги в скором времени станут главными жителями планеты.

Футурист и исследователь Джеймс Лавок утверждает, что времена главенства людей на планете Земля и их роль «пионеров космоса» подходит к завершению.

Многие тысячелетия люди как вид доминировали над другими представителями животного мира и единственными обрели сознание в ходе эволюции. Но именно эта интеллектуальная эволюция, а затем и технологическая революция привели нас к созданию компьютеров и искусственного интеллекта. Теперь диктовать правила смогут и машины, а Homo Sapience будет сброшен с парохода современности, ведь людей могут полностью заменить киборги.

Новую эпоху Лавок назвал «Новацен» и считает, что первые витки ее развития уже начались. В качестве иллюстрации к свои рассуждениям ученый упоминает программу AlphaZero, которая при помощи современных нейросетей обучилась игре в го и стала лучшим в мире игроком. Футуролог также подчеркивает, что сегодняшние умные компьютеры завтра будут заменены еще более умными киборгами.

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