Минэкономразвития прогнозирует снижение доходов россиян

Эксперты снизили ранее озвученные цифры касательно роста реальных доходов граждан России.

Специалисты назвали реальные цифра, так новые оценки говорят, что в 2020 году рост ВВП снизится по сравнению с 2019 годом. Процент роста понизится с 2 до 1,7.

Уровень инфляции также снизится, согласно прогнозам он упадет с 3,8 до 3%. Специалисты объясняют это предстоящим переломом кредитного цикла, который должен привести к сильному снижению спроса среди потребителей.

Что касается реальных доходов населения, то названная ранее цифра понизилась от 1% практически до 0. Помимо этот Минэкономразвития отметило, что к 2021 года возможно даже наступление рецессии.

Рецессия – умеренный, не слишком критический спад темпом роста экономики.

Более детальное обсуждение полученных данных пройдет на заседании членов правительства 19 сентября, сообщает министр экномразвития Максим Орешкин.

Ранее GazetaSPB сообщила, что Леонардо Ди Каприо пожертвует 5 млрд долларов на тушение пожаров в Бразилии.