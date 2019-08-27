Дворнягу, напавшую на полицейского, застрелили в Ленобласти

Собака прыгнула на женщину со спины, ей на выручку пришла коллега.

Об этом стало известно сегодня, 27 августа. Обо всем сообщает 47news, ссылаясь на собственные источники. Все сучилось в Подпорожье Ленинградской области. Сотрудников правоохранительных органов вызвали из-за бытовой ссоры. Разобравшись с агрессивным мужчиной, оперативники уже собирались уходить, как вдруг на полицейского накинулась со спины дворняга. Не ожидая такого поворота событий, женщина упала, но ее спаса коллега – она три раза выстрелила в собаку.

Пес, конечно, скончался, а ее владельцу предстоит оплатить лечение полицейского.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что двухлетнюю девочку в Петербурге покусала собака.

По предварительным данным, на девочку напала неизвестная собака на территории детской площадки, которая находится на Дальневосточном проспекте. По словам матери пострадавшей, собака напоминает породу Лайка, однако рядом с ней никого не было.