Паспарту из «Форта Баярда» прилетел в Петербург

Паспарту из &#171;Форта Баярда&#187; прилетел в Петербург
Актер сходить на выставку. Фото: PiterTV

Известный французский актер уже посетил некоторые достопримечательности.

Об этом стало известно сегодня, 27 августа. Обо всем сообщает Piter.TV. Журналист издания встретил Андре Буше на улице, он с радостью приветствовал всех, кто узнавал его.

Уточняется, что актер гуляет по Кронштадту и посещает местные достопримечательности. Он уже успел посмотреть на работы Айвазовского, также он запланировал посетить экскурсию форма «Императора Александра I».

Напоминаем, что Андре Буше снимается в популярном телешоу на протяжении 30 лет – со дня, когда оно вышло на экраны. Роль паспорту предполагает, что актер сопровождает участников на всех испытаниях и отдает им заслуженные ключи от сокровищниц. Этим летом отсняли очередной сезон – ведущим стал Сергей Шнуров.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что актер Удо Кир собирается посетить фестиваль «Послание к человеку» в Петербурге.

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