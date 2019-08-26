Актер Удо Кир собирается посетить фестиваль «Послание к человеку» в Петербурге

Поклонники актера смогут бесплатно посетить мероприятие и поздороваться с любимым немцем.

Об этом стало известно сегодня, 26 августа. Обо всем рассказали организаторы фестиваля «Послание к человеку». Старт мероприятия назначен на 14 сентября – Удо Кир приедет в Петербург, чтобы произвести полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Затем он представит фильм «Раскрашенная птица» на Дворцовой площади в рамках «Послания к человеку». На фестиваль сможет прийти любой желающий абсолютно бесплатно.

Напоминаем, что вы могли видеть Удо Кира в таких фильмах как «Меланхолия», «Нимфоманка», «Блэйд», «Армагедон» и других. Во многих он играет злодеев.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что актер Олег Меньшиков попал в реанимацию. По неподтверждённой информации поводом для госпитализации стал алкоголь.

Зритель полюбил актера за роли в фильмах «Утомленные солнцем», «Покровские ворота», «Кавказский пленник» и многим другим. На данный момент артисту нет даже 60 лет.