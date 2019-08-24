Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

По неподтверждённой информации поводом для госпитализации стал алкоголь.

Об этом стало известно вечером 24 августа. Обо всем сообщает телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на собственные источники. СМИ уверяет, что народный артист угодил в больницу после того, как выпил алкоголь. Его якобы доставили в одну из ведомственных клиник, но пока данные никто не подтвердил и не опровергнул. Пока что непонятно, как себя чувствует артист и все ли с ним будет хорошо. Информация проверяется и уточняется.

Напоминаем, что зритель полюбил актера за роли в фильмах «Утомленные солнцем», «Покровские ворота», «Кавказский пленник» и многим другим. На данный момент артисту нет даже 60 лет.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Ульяновске умер один из семи госпитализированных после отравления подсолнечным маслом. Все пострадавшие были госпитализированы в областной клинический центр и областную детскую клиническую больницу. Как сообщает Минздрав, люди были связаны родственно или просто знакомы.