В Ульяновске умер один из семи госпитализированных после отравления подсолнечным маслом

В результате отравления попали в больницу семеро ульяновцев, двое из которых дети. Предположительно люди отравились подсолнечным маслом, приобретенным на городском рынке. Один из них скончался.

Все пострадавшие были госпитализированы в областной клинический центр и областную детскую клиническую больницу. Как сообщает Минздрав, люди были связаны родственно или просто знакомы.

Общий синдром и поступивших в больницу — кровотечения различной локализации.

О случившемся проинформировали правоохранительные органы.

Ранее в GazetaSPb сообщали о массовом отравлении шавермой. Все случилось в Якутии. У многих жителей была обнаружена пищевая инфекция, в связи с отравлением шавермой в одном из кафе «бистро».