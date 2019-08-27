В Петербурге вместо мясокомбината «Самсон» хотят построить парк

Там уже образовалась стихийная свалка, с которой нужно разбираться в ближайшее время.

Об этом стало известно сегодня, 27 августа. Обо всем сообщает «Комсомольская права Петербург», ссылаясь на слова главы Московского района Владимира Ушакова. Он хочет, чтобы на месте мясокомбината «Самсон» сделали парк с детскими и спортивными площадками. Возможно, там откроют парк развлечений с аттракционами. Пока что территория выглядит заброшено, местные жители устроили на объекте свалку. Чтобы привести ее в порядок, может понадобиться помощь инвесторов.

При этом глава районе отметил, что скульптуры с быками убирать не собираются – их сохранят, ведь они находятся под охраной комитета по охране памятников.

Напоминаем, что мясокомбинат уже посещал врио губернатора Петербурга Александр Беглов, который распорядился придумать, как можно использовать земельный участок.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Купчино откроют парк, посвященный Героям-пожарным.