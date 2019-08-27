Укус комара стал причиной комы у женщины

Пострадавшая не обратила внимание на боль в лодыжке, а зря.

Об этом стало известно, 27 августа. Обо всем пишет таблоид Daily Mirror.

Жительница Дагенхэма в графстве Эссекс впала в кому после того, как ее укусил комар в Лондоне. Девушку беспокоила боль, но она не придавала ей значения из-за чего воспаление обострилось. Это заставило пострадавшую обратиться к врачам, которые поставили ей диагноз и предложили сделать операцию. В противном случае, женщина могла лишиться ноги.

В ходе операции состояние пациентки ухудшилось – легкое дало сбой, что привело к остановке сердца. Врачи ввели женщину в искусственную кому на пять дней.

На данный момент с ней все хорошо – ей пересадили кожу на ноге, женщина заново учится ходить и разговаривать.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что вспышка смертельного вируса в США: инфекцию переносят комары.

За год в среднем только семь человек подхватывают инфекцию, но в 30% случаев она оказывается смертельной. Вирус особенно опасен для людей старше 50 и младше 15-ти лет.