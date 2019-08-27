Беглов рассказал об изменениях в Московском районе

Врио губернатора совершил объезд, чтобы проверить, как обстоят дела и все ли его требования выполняются.

Об этом стало известно сегодня, 27 августа. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов объехал весь Московский район. Он заявил, что там открылись четыре детских сада, она школа и офис врачей общей практики. Беглов отметил, что почти все, что было запланировано, выполнено. Единственное, посетовал врио губернатора, не успели к Дню знаний открыть гимназию в Пушкине – там пришлось разорваться контракт с недобросовестным подрядчиком.

Беглов подчеркнул, что сейчас девелоперы подходят к выполнению обязанностей намного осознанней – особенно когда речь идет о детях. Глава Северной столицы напомнил, что вскоре приведут в порядок Дом молодежи.

В Московском районе также убрали несанкционированную свалку на проспекте Космонавтов.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Петербурге вместо мясокомбината «Самсон» хотят построить парк.