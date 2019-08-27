Анталья ставит рекорды по числу туристов

Число туристов за 8 месяцев 2019 года на 17% превысило показатели 2018 года. Фото: pixabay.com

Число туристов за 8 месяцев 2019 года на 17% превысило показатели 2018 года. Фото: pixabay.com

Россияне приезжают на турецкий курорт чаще всего, а после них — немцы и украинцы.

Курорт Анталья поставил рекорд по числу туристов в 2019 году. С 1 января по 22 августа на отдых в эту провинцию Турции прилетели свыше 10 млн туристов.

Цифра на 17% превышает показатели 2018 года за тот же период, сообщает издание Hürriyet 27 августа. Тогда Анталью посетили 8,6 млн человек.

Первое место по численности заняли туристы из РФ, второе держит Германия, а на третьем расположилась Украина.

В конце июля генконсул РФ в Анталье Олег Рогоза заявил, что на курорте скончались уже десятки россиян с начала года, но не назвал точного числа. Среди умерших — в основном, пожилые люди и те, кто не смог приспособиться к резкой смене климата.

Город и провинция Анталья расположены на юге Турции на берегу Средиземного моря. Население города обычно составляет около 1 млн, но летом может удваиваться из-за туристического потока.

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