Петербургские соборы станут образцами для главного храма ВС в Подмосковье

Андрей Картаполов заявил, что в храме обязательно должны лежать знамена. Фото: Морской собор в Кронштадте, pixabay.com

Андрей Картаполов заявил, что в храме обязательно должны лежать знамена. Фото: Морской собор в Кронштадте, pixabay.com

Убранство нового храма охватит всю военную историю страны с акцентом на ВОВ.

Мастера главного храма ВС РФ в Подмосковье будут оглядываться на убранство храмов и военных соборов Петербурга. Сегодня в Северной столице художественный совет обсуждал проект объекта в парке “Патриот”.

Замминистра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов заявил на совете 27 августа, что в храме обязательно должны лежать знамена — это уже стало русской-российской традицией.

Главный художник нового храма Василий Нестеренко заявил, что убранство охватит всю военную историю страны. Художники хотят сделать акцент на ВОВ, но не забудут как старые войны (Японскую, Крымскую, Северную), так и новые (Афганистан, Чечню и Сирию). Нестеренко назвал Петербург “средоточием художественной культуры».

Храм намерены открыть в 2020 году.

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