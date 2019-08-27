Монструозный красный слизень напугал жителей Ленобласти

Пользователи соцсетей спорят, попал ли на видео европейский красный слизень, или запись сделана с использованием фильтра.

Жители Ленобласти встретили красного слизня. Животное сняли на видео, которое позже выложили в соцсеть: авторы просят пользователей Сети определить вид.

Крупный моллюск, судя по видео достигает в длину около 3-5 дюймов. При этом животное отличается красным, почти розовым оттенком. Авторы видео не сдерживали эмоций, снимая слизня, поэтому GazetaSPb не может распространить запись.

Интернет-пользователи предположили, что на видео мог попасть красный придорожный слизень, распространенный в Западной и Центральной Европе — особи достигают в длину 18 см. Несмотря на слово “красный” в названии, представители вида могут иметь самые разнообразные расцветки. Некоторые предположили, что жителям Ленобласти попался ярко-розовый капутарский слизняк, но едва ли: это эндемик Австралии. Наконец, третьи обратили внимание на ненормально розовые деревья на заднем плане видео и предположили, что слизняк снят с использованием фильтра. Впрочем, возможно, что техника авторов видео так реагирует на цвет главного героя записи.

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