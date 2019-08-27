KFC начала продажу куриных крылышек без мяса

KFC начала продажу куриных крылышек без мяса
Если проект окажется успешным, то его распространят по всей Америке. Фото: pixabay.com

Компания Beyond Meat производит продукты на растительной основе с мясным вкусом.

Сеть ресторанов быстрого питания KFC начала продавать куриные крылышки без мяса. Проект запустили в тестовом режиме в Атланте (США).

Компания в сотрудничестве с Beyond Meat предлагает клиентам блюда на растительной основе, которые сохраняют вкус курятины, сообщили в Beyond Meat. Если проект окажется успешным, то его распространят по всей Америке, а там — кто знает.

Beyond Meat начала эксперименты с растительными продуктами, имеющими мясной вкус, в 2009 году. Продукция избавляет от необходимости убивать животных и возвращает вегетарианцам и веганам забытый вкус мяса. Гендиректор Итан Браун заявил, что KFC – часть культуры США, и то, что сеть решила воспользоваться их технологиями, говорит о желании американцев поменять мир.

Ранее GazetaSPb сообщила, что бумажные трубочки McDonalds оказались провалом.

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