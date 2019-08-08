McDonald’s не сможет спасти планету бумажными трубочками

Новинку не оценили и клиенты сети ресторанов быстрого питания.

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s отказалась от пластиковых трубочек и перешла на бумажные. Однако похоже, что шаг компании не слишком поможет планете.

Владельцы сети заявили, что смогут перерабатывать использованные трубочки в интересах окружающей среды. Судя по внутренней документации сети, этого не происходит, утверждает The Sun: бумажные трубочки можно только жечь. Мало того, новинка не понравилась клиентам ресторанов: они жалуются, что трубочки быстро размягчаются в стакане и оставляют неприятные ощущения на губах.

В России работают 660 ресторанов сети, свыше 70 из них расположены в Санкт-Петербурге

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