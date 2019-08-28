Названы победители конкурса “Родной район” в Петербурге

Смольный выделяет 175 мн рублей на социальные проекты для трех из 18 районов.

Смольный выбрал победителей конкурса “Родной район”. Деньги на социальные проекты получат три из 18 районов Петербурга.

Красногвардейскому району отдадут 100 млн рублей на обновление набережной Охты, заявил вице-губернатор Николай Бондаренко на заседании правительства Петербург 28 августа. Главой его администрации является Евгений Разумишкин.

Второе место получил Петроградский район: 50 млн отправят на обустройство Южной дороги. Его администрацией управляет Иван Громов. Центральному району, который занимает первое место по плотности населения в Петербурге, отдадут 25 млн на проекты в сфере здравоохранения (им занимается Максим Мейскин).

Ранее GazetaSPb сообщила, что жители Петербурга смогут отправить показания счетчиков воды через Instagram.