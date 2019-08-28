Петербуржцы застряли в Испании перед началом учебного года

Туристам на Пальме предложили провести ночь в гостинице, но точного времени вылета пока нет.

Петербуржцы застряли на испанском курорте Пальма — а на следующей неделе начинается учебный год.

Туристы не могут вылететь домой уже второй день, сообщает “Фонтанка” 18 августа. Пока нет точной информации о датах возвращения домой, но, по крайней мере, россиянам предложили провести ночь в гостинице. Рейс LH 1153 выполняет немецкая Lufthansa. Пассажиры рассказали, что перевозчик обещал предоставить информацию о рейсе сегодня к 14:00.

Самолет должен был вылететь в 13:10 во вторник, сесть во Франкфурте, где петербуржцы пересели бы на прямой рейс в Пулково. В итоге второй самолет улетел без туристов из Испании.

Город-курорт Пальма или Пальма-де-Мальорка расположен на острове в Средиземном море к востоку от Испании. Его население составляет около 400 тысяч человек.

Ранее GazetaSPb сообщила, что неделю назад в Пулково задерживались 14 рейсов.