Петербуржец выплатил 100 тысяч алиментов в преддверии Дня знаний

Мать двух детей, мальчика и девочки, пообещала, что потратит деньги на подготовку к школе.

Об этом стало известно сегодня, 28 августа. Обо всем сообщило управление ФССП по Санкт-Петербургу. 45-летний мужчина должен был выплачивать треть своего дохода на содержание трехлетнего сына и семилетней дочери, но задолжал им. Пристав вызвал его на разговор, в рамках которого напомнил об административной ответственности. Мужчина, прислушавшись, расплатился с задолженностью – в преддверии Дня знаний он расстался со ста тысячами рублей. Его дочка как раз пойдет в первый класс – мать потратит часть средств на подготовку к школе.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге День знаний отметят не 1 сентября. Праздник выпадает на воскресенье, поэтому школьники отправятся в учебные заведения только второго числа.

По инициативе врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в школах проведут уроки, посвященные началу блокады Ленинграда. Также некоторые ребята пойдут на экскурсии и в исторические музеи.