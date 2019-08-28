В Сосновом Бору разбираются с микрофинансовой организацией

В Сосновом Бору разбираются с микрофинансовой организацией
Нашли некоторые нарушения. Фото: Pixabay

В работе компании нашли несколько нарушений закона, которые потребовали устранить.

Об этом стало известно сегодня, 28 августа. Обо всем сообщает прокуратура Ленинградской области. В ходе проверки в Сосновом Бору в ООО «Микрокредитная компания «Сборфин» нашли ряд нарушений закона об МФО. Дело в том, что организация не раскрывает сведения об участниках компании, даже о тех, которые влияют на главные решения общества. Так быть не должно. Прокуратура выяснила, что одного из них раньше судили – мужчина привлекался к ответственности за экономическое преступление.

В результате проверки одного сотрудника пришлось уволить. Участники общества должны исправить все недочеты, чтобы продолжить работу.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в России закроется половина МФО. Дело в том, что максимально допустимая ставка была снижена до одного процента. Это нововведение уже закрыло третье офисов, специалисты считают, что закроется еще около тысячи микрофинансовых организаций.

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