Петербурженка требует 10 млн за свое фото в рекламе

Женщина не давала согласие на использование снимка, но стала лицом рекламной компании одного из СМИ.

Об этом стало известно сегодня, 28 августа. Обо всем сообщает издание «Фонтанка».

Выпуск с рекламой вышел еще два года назад – снимок разместили на рекламе гомеопатического препарата. Женщина пыталась пообщаться с газетчиками, но ничего не добилась. Такой поворот событий возмутил ее, и она обратилась в суд – ответчиком выступила «Комсомольская правда». Женщина также пыталась пообщаться с газетчиками, но ничего не добилась.

По предварительным данным, снимок приобрели на фотостоке, с которым мог сотрудничать фотограф женщины – она обращалась к ним для фотосессии с дочерью. Тем не менее она требует у издания 10 миллионов рублей.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что петербуржца оштрафовали за поддельную виагру. Житель Санкт-Петербурга перед судом за незаконные средства индивидуализации товаров. Предприниматель продавал контрафактные таблетки, выдавая их за фирменную виагру.