Новый ресторан Memo откроется рядом с Исаакиевским собором

Шефы представят гостям блюда на гриле без привязки к конкретной кухне.

Возле Исаакиевского собора откроется ресторан Memo. Леонид Гарбар разработал концепцию нового заведения.

Ресторан расположится на первом этаже бизнес-центра “Белые ночи”, сообщил Гарбар газете “Коммерсантъ” 29 августа. В помещении на 400 м2 смогут усадить 150 человек. Предполагается, что в заведении будут готовить на гриле, но шефы не намерены преследовать конкретную кухню. За вечер в ресторане в среднем придется заплатить около 2,5 тысяч рублей.

Ресторан откроет свои двери в сентябре. Владельцем заведения станет Мадина Цибаева. Ресторатор заявил, что рассчитывает принимать в заведении туристов: ресторан открывают недалеко от нескольких отелей и гостиниц самого высокого класса.

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