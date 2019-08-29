В Петербурге возобновили движение трамваев по Большому Сампсониевскому проспекту

В Петербурге возобновили движение трамваев по Большому Сампсониевскому проспекту
Ограничения транспортного движения действовали не белее недели. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

После ремонта путей на пересечении Большого Сампсониевского проспекта и 1-го Муринского проспекта в Выборгском районе Петербурга открыли трамвайное движение.

Согласно данным Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, ремонтные работы проходили на участке 0,05 км, площадь которого составила 0,41 тыс. кв. м. По официальным планам, подрядчик должен был завершить работы 1 декабря этого года, однако, основные работы решили завершить до начала учебного года. Отмечается, что ограничения транспортного движения действовали не белее недели.

В скором времени на отремонтированном участке появится дорожная разметка.

Ранее GazetaSPb сообщала, что зимой в Петербурге начнут тестировать беспилотные трамваи. Российский разработчик беспилотных систем Cognitive Technologies, ранее запустивший проект беспилотного трамвая в столице, намерен запустить их и в других городах страны этой зимой, в частности в Петербурге и в городах Сибири.

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