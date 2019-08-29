МТС купила киностудию за 2 млрд и хочет снимать свой контент

Студия “Кинополис” участвовала в создании “Утомленных солнцем”, “Елок” и сериалов для федеральных каналов. Фото: pixabay.com

Студия “Кинополис” участвовала в создании “Утомленных солнцем”, “Елок” и сериалов для федеральных каналов. Фото: pixabay.com

Оператор уверен, что не переплатил: рынок производства кино и сериалов растет двузначными цифрами.

МТС приобрел “Объединенные русские киностудии” или “Кинополис” у дочерней компании АФК “Система” — “Бизнес недвижимость”. Сделку заключили за 2,04 млрд рублей.

“Кинополис” расположена в Санкт-Петербурге. МТС объяснил ТАСС, что студия потребуется ей для развития развлекательных сервисов — оператор даже рассматривает перспективу создания на ней собственного контента.

В МТС считают, что не переплатили: каждый год рынок производства видеопродукции растет, число онлайн-кинотеатров увеличивается, а значит в фильмы и сериалы можно вкладывать больше.

Студия “Кинополис” появилась в 2008 году — с ее помощью создавались “Утомленные солнцем”, “Елки” и сериалов для федеральных каналов. Впрочем, может быть, можно было купить киностудию имени Горького — ранее GazetaSPb сообщила, что ее продают за 956 млн рублей.