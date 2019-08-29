В Кронштадте экспериментируют с пилотной 5G-сеть

Это первый подобный проект в масштабах целого города в России.

Об этом стало известно сегодня, 29 августа. Обо всем рассказали представители пресс-службы ПАО «МТС». Почти все жители Кронштадта смогут воспользоваться первой пилотной 5G-сеть в России. Уже сейчас сигнал раздают восемь станций, в скором времени будут запущены еще четыре, чтобы покрыть всю зону.

Напоминаем, что развитие сетей – одна из важнейших задач в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглов призвал бизнес контролировать исполнение нацпроектов.Беглов заметил, что следует расширить список проектных офисов, которые следят на исполнением данных проектов.

По словам Беглова, принимать решение о том, кто ещё должен войти в состав проектных офисов, он будет принимать совместно с представителями бизнес-сообщества.