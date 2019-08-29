ЗСД перестанет получать субсидии из бюджета Петербурга

Видимо, в Смольном считают, что в 2020 году магистраль сможет сама себя окупать.

Об этом стало известно сегодня, 29 августа. Обо всем рассказали в администрации Санкт-Петербурга. Новостью поделился председатель комитета по инвестициям Роман Голованов. Он заявил, что оператор Западный скоростной диаметр перестанет получать финансирование уже в будущем году. Пока непонятно наверняка, что именно стало причиной такого решения. Скорее всего, власти рассчитывают на самоокупаемость объекта.

Напоминаем, что в 2019 году на нужны ЗСД из бюджета Петербурга выделили 3,7 миллиардов рублей.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что рабочее движение по развязке ЗСД с Новым шоссе могут запустить в сентябре.

«В ближайшее время мы планируем завершить строительство развязки Белоостров с примыканием к Новому шоссе. Я надеюсь в сентябре запустить там рабочее движение. Окончательно движение откроем к концу года, в ноябре», — заявил Баталов.