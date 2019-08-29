Бабушки поставили замок на лавочку в Новом Девяткино

Таким образом женщины решили отвоевать право на скамейку – ключ есть только у них.

Об этом стало известно сегодня, 29 августа. Обо всем рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Девяткино Online». Люди поделились новостью, а также фотографиями. На них видно, что в доску вбиты гвозди – чтобы убрать ее, нужен ключ от замка. Он, по словам очевидцев, хранится у местных пенсионерок. Они решили, что лавочки принадлежат им по праву, а таким странным образом бабушки «бронирую» место.

«Сделали они это для того, чтобы никто не мог сидеть кроме них»,

— утверждают местные жители.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что раскрыта мистическая причина ухода Гарая из «Зенита»: замешан дух его бабушки.

Однажды семейство сфотографировалось на память, но позже на снимке обнаружился посторонний персонаж – что-то вроде духа. Жена Гарая была уверена, что на фото проявился лик, давно почившей бабушки футболиста.