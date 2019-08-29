Что надо знать о туберкулезе в детских садах?

Туберкулез можно распознать по кашлю, слабости и потливости. Фото: Pixabay

Туберкулез можно распознать по кашлю, слабости и потливости. Фото: Pixabay

У сотрудницы петербургского дошкольного учреждения обнаружили заболевание, что вызвало переполох у родителей.

Несмотря на то, что всех людей, работающих с детьми, обязывают проходить медицинский осмотр, это еще не значит, что с вашим чадом работает здоровый специалист. Об этом сообщает «Мойка 78».

В законодательстве прописано, что для работы в детских садах надо пройти следующих врачей: дерматовенеролога, оториноларинголога, стамотолога и инфекциониста. Также человеку нужно сделать рентген грудой клетки, провести исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций и другие.

Медики отмечают, что если человек заболел туберкулезом, это может быть понятно не сразу – болезни нужно время, чтобы прогрессировать. Получается, что сотрудница петербургского дошкольного учреждения могла пройти обследование, которое просто не выявило заболевания из-за инкубационного периода.

Среди симптомов туберкулеза есть следующие: слабость, сильное потоотделение, сухой кашель. Чтобы не заболеть, человек должен обзавестись предметами личной гигиены для личного пользования.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что у повара детского сада в Петербурге обнаружили туберкулез.