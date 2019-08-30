Народную улицу начнут перекрывать с 1 сентября

Народную улицу начнут перекрывать с 1 сентября
Работы продлятся до 15 октября. Фото: google.Maps

С 23-го числа проезд решили ограничивать только по ночам — так будет проще для жителей Невского района Петербурга.

В первый день осени Народную улицу закроют для движения транспорта. ГАТИ Санкт-Петербурга проконтролирует ведение дорожных работ.

Работы продлятся с 1 сентября по 15 октября, сообщили в Смольном 30 августа. До 7 сентября закроют участок от Большевиков до Октябрьской наб. Со 2-го числа до 13 сентября нельзя будет проехать от Дальневосточного (вместе с перекрестком) до Октябрьской.

Народную улицу с 23 сентября решили закрывать только в ночное время — так будет удобнее для жителей Невского района Санкт-Петербурга. При этом инспекторы ГАТИ намерены следить за сроками, так как даже небольшой срыв приведет к транспортному коллапсу.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Смольный запустит КИСУ, чтобы оценить новые маршруты.

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