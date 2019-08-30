Смольный запустит КИСУ, чтобы оценить новые маршруты

Петербуржцам позволят самим строить план проезда по городу. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Петербуржцам позволят самим строить план проезда по городу. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Реформа сети в 2020 году приведет к исчезновению 45% маршрутов.

“Организатор перевозок” выложил на отдельный портал обновленную маршрутную сеть. Петербуржцы смогут строить на нем планы поездок.

Портал Комплексной информационной системы управления (КИСУ) транспорта откроют на следующей неделе, сообщает газета “Коммерсантъ” 30 августа. Проектом занимается НТЦ “Измеритель” — контракт заключили за 756 млн рублей еще в 2018-ом.

КИСУ важна в условиях реорганизации системы общественного транспорта, которую Смольный запланировал на 2020 год. Сеть маршрутов решили оптимизировать — маршрутки перестанут дублировать автобусы. Число маршрутов сократится на 45%, а количество автобусов — на 34%. Транспортные льготы распространят на пассажиров маршруток.

Ранее GazetaSPb сообщила, что всю рекламу из общественного транспорта уберут в 2020-ом.