“Единой карте петербуржца” добавят сервисов

Проекту потребуется еще 340 млн рублей из бюджета, но развитие завершат в 2020 году.

Развитие “Единой карты петербуржца” (ЕКП) закончат в 2020 году. Проекту потребуется еще 340 млн рублей из бюджета, зато петербуржцы получат 9 новых сервисов.

Из 340 млн 230 уйдут на совершенствование системы, сообщил глава комитета по экономполитике Валерий Москаленко 30 августа. Напомним, в правительстве Петербурга обсуждают бюджет на следующий год. Москаленко заявил, что число сетей, где пользователям карты предоставят преференции, вырастет — например, за счет гипермаркетов “Ленты” и магазинов “ОК”.

ЕКП сможет стать социальным калькулятором, определяющим “льготный потенциал петербуржца”. Карту сделают инструментом для опросов о качестве работы УК и введении новых проектов. Владельцев карт свяжут с волонтерами, по ЕКП разрешат оплачивать в Интернете услуги образовательных учреждений. Кроме этого, появится специальное мобильное приложение.

Сейчас ЕКП работает как проездной, платежная и скидочная карта, и электронная подпись.

Ранее GazeaSPb сообщила, что скоро в Петербурге появится электронная карта мигранта.