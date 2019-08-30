День гимна РФ перекроет движение вокруг “Газпром арены”

В День знаний машины будет сложно оставить на Крестовском острове.

В Петербурге собрались отпраздновать День Гимна РФ. Мероприятие пройдет на стадионе “Газпром-Арена” и приведет к ограничениям на Крестовском острове.

Северную и Южную дороги 1 сентября закроют для автомобилей — нельзя будет ни проехать, ни оставить там машину, сообщает КРТИ 30 августа. То же самое касается Крестовского проспекта. Остановку машин пресекут на Яхтенной, Рюхина, причем участки проездов окажутся закрыты. Машины нельзя будет поставить на Петроградской. Савина, Велосипедную и Теннисную аллеи закроют для проезда.

А как же “Зенит”? Клуб Санкт-Петербурга в это время будет играть на московском стадионе против “Спартака” — матч начнется в 19:00.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Народную улицу Санкт-Петербурга собрались перекрывать с 1 сентября.